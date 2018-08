Il ladro di cannabis finisce su Facebook: «Aiutatemi a trovarlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ruba due confezioni di cannabis del valore di 68 euro poi scappa ma viene immortalato dalle telecamere. È accaduto nel negozio MariKa di piazza Roma, che in centro storico vende prodotti a base di cannabis legale. Approfittando del trambusto di questi giorni, il finto cliente, ha strappato da una mensola le due bustine attaccate con del nastro adesivo e se l’è messe in tasca. «Il negozio era pieno – racconta uno dei commessi –, però ho notato subito quest’uomo che si aggirava in maniera un po’ sospetta. Avendo altre persone da servire non ho potuto controllarlo per tutto il tempo». «Abbiamo visto che si è avvicinato allo scaffale – racconta – si è guardato in giro e poi ha staccato la confezione che era attaccata con del nastro adesivo. L’ha messa in tasca. È andato dalla parte opposta del negozio, facendo finta di guardare altro, poi è tornato lì e ne ha staccata un’altra. Messa in tasca pure quella e se n’è andato. Costavano 34 euro l’una. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri poi abbiamo pensato di pubblicare sui social il fermo immagine del filmato, sperando che qualcuno possa riconoscerlo anche se pensiamo non sia del posto ma una persona di passaggio».