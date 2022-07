SENIGALLIA - Non c’è pace per il defibrillatore del lungomare Alighieri, dove è comparso un cartello. “Dae mancante per atto vandalico”. Era già stato danneggiato a gennaio. Qualcuno l’aveva estratto e lanciato nella piazza retrostante dove era stato trovato.

Purtroppo non c’era stato verso di ripararlo e il Comune aveva dovuto provvedere a comprarne uno nuovo che, a quanto pare, è stato nuovamente danneggiato. Il contenitore è infatti vuoto e c’è un cartello che informa del motivo.

Non è l’unico preso di mira dai vandali che già ne hanno rubati o rovinati altri. Questo si trovava nel cuore del lungomare, poco distante dalla Rotonda, in un tratto molto affollato e tutti si augurano che non debba servire. Era stato messo in quel punto proprio perché d’estate sarebbe potuto tornare utile nel caso qualcuno, anche un turista, si fosse sentito male. Molti ieri, leggendo il cartello, sono rimasti indignati. A febbraio era toccato al defibrillatore del Parco della Pace. Qualche teppista aveva aperto la teca per prendere la scatola bianca, per poi rimetterla all’interno. Era stata trovata storta. In precedenza era stato rubato il defibrillatore di via Piave che la polizia locale aveva ritrovato sempre al parco della Pace. Era intatto e chi l’aveva preso se n’era disfatto abbandonandolo in mezzo all’erba. Più volte è finito nel mirino anche quello di via Bruno vicino al Campus scolastico.