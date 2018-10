Ladri senza cuore, rubata la bicicletta a un bimbo Lo sfogo della mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Rubata la bicicletta ad un bambino di 9 anni. Era all’interno del garage a Cesano. Ieri la madre ha lanciato un appello sui social. «Mio figlio sta piangendo per il dispiacere - ha scritto chiedendo di condividere la foto –, ora non posso permettermi di comprarne una nuova». Il web si è mobilitato per cercarla mentre la donna è andata dai carabinieri a sporgere denuncia.