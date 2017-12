Un messaggio per i ladri affisso fuori della scuola: «Non c’è niente da rubare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cartello per i ladri alla scuola media Belardi di Marzocca. «Per i ladri. La macchinetta del caffè non c’è più». Nella notte tra venerdì e sabato erano entrati per la seconda volta in poco tempo nel plesso sempre per scassinare il distributore del caffè, in cerca di pochi spiccioli. La scuola ha pensato bene di risolvere il problema togliendolo del tutto. Era utile però farlo sapere anche ai ladri seriali che continuavano a tornare e così è spuntato il cartello. Sabato il consigliere comunale Mauro Bedini aveva chiesto maggiori controlli alla luce di vari episodi avvenuti nella frazione dove vive. La notte prima era stata rubata una Volkswagen Touran parcheggiata in strada oltre ad un carico di arance siciliane in un camion ugualmente in sosta lungo la Statale. In via Marco Polo invece una signora si era trovata i ladri quasi sul balcone. Ne ha sorpreso uno arrampicato sulla grondaia, poi l’ennesima intrusione a scuola ha portato il consigliere di Vivi Senigallia a chiedere più controlli per la frazione.