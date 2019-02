Ladri scatenati, rubati gioielli un trattore e anche il salvadanaio della nonna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in fuga col trattore a Marzocca mentre a Corinaldo la banda del trapano ha fatto incetta di gioielli e si è portata via anche un profumo Chanel. Fallito un colpo a Montemarciano, grazie ai vicini di casa attenti. Il trattore è stato rubato nella notte tra sabato e domenica in Strada delle Torre, la via che collega Marzocca a Montignano. A Montemarciano i ladri hanno provato ad entrare a casa di una famiglia domenica all’ora di pranzo, approfittandone dell’assenza. I vicini di casa però si sono accorti. Sapendo che nell’abitazione non c’era nessuno e sentendo dei rumori, si sono affacciati per controllare. A quel punto, una volta sorpresi, i ladri sono quindi scappati. Domenica i ladri si sono concessi anche una trasferta a Corinaldo. A Borgo di Sotto sono entrati a casa di un’anziana. «Sono entrati tra le 11 e le 22 facendo un foro alla finestra – racconta la nipote –, mia nonna si è accorta rientrando la sera. Hanno preso degli anelli, i soldi in un salvadanaio e hanno lasciato una collana di perle, rubando solo il moschettone d’oro».