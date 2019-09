I ladri falliscono il colpo poi danno fuoco all'ombrellone del locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Raid incendiario in piazza Simoncelli, dove è stato appiccato un rogo nel grande ombrellone del locale “Fish Ham Burger & Fry”. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Le fiamme, dopo aver divorato il tessuto, si sono propagate sui tavolini. Nella porta della nota hamburgheria ittica sono stati trovati due fori come se fosse stata colpita con qualcosa di appuntito. Un episodio difficile da classificare con esattezza, sul quale stanno indagando i carabinieri. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno circoscritto le fiamme ed informato i militari trattandosi di un incendio doloso. Una pattuglia si è subito recata sul posto per verificare l’accaduto. Dal noto locale, sempre pieno di clienti e spesso anche con la fila fuori, non sanno spiegarsi un simile gesto. Forse è opera dei ladri che hanno cercato di entrare nell’attività, magari per rubare il fondo cassa e, arrabbiati per non esserci riusciti hanno poi appiccato l’incendio. Oppure potrebbe essere stato un gesto intenzionale. Un dispetto. I fori nel vetro fanno ritenere che non si sia trattato di semplice piromane, come in centro storico ce ne sono stati altri negli ultimi mesi. Prima ancora infatti qualcuno aveva dato alle fiamme dei cassonetti sotto i Portici Ercolani e lo stesso era accaduto nella ex pescheria del Foro Annonario. In piazza Simoncelli però non sembra opera di teppisti.