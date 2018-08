I ladri incappucciati fuggono dalla casa con denaro in contanti e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in fuga con mille euro in contanti e vari monili in oro da un’abitazione di via Cellini. È accaduto mercoledì quando i proprietari non erano presenti. Si sono accorti solo in serata di aver ricevuto una visita sgradita. Hanno chiamato la polizia che sul posto ha inviato una volante per un sopralluogo. Potrebbe essere accaduto anche alcune ore prima. Poco distante, in via Umberto Giordano, nel corso della giornata alcuni residenti avevano visto scappare tra i palazzi proprio all’angolo tra via Cellini e via Umberto Giordano due giovani incappucciati.