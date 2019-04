Ladri agli impianti sportivi â€‹Il bottino è misero i danni ingenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ammontano a quasi 2000 euro i danni riportati dal Comune dopo il furto subito lo scorso 16 marzo nel campo sportivo, la piscina e la pista di atletica. Tutti impianti presenti in via dei Gerani alle Saline. I danni maggiori li avevano riportati gli uffici della pista d’atletica. Qui i banditi per rubare gli spiccioli nei distributori automatici hanno bucato una parete e danneggiato diverse porte. Per i lavori di manutenzione ai portoni e porte in legno presso la pista di atletica, dopo lo scasso per il furto, l’Ufficio progettazione e gestione immobili ha stimato il costo di 1.200 euro più Iva. Invece per i lavori edili, necessari al ripristino delle spallette delle porte e la chiusura di foro su una parete divisoria, sempre presso la pista di atletica delle Saline, sono stati stimati 300 euro più Iva. Con una doppia determina, emanata il 1° aprile e pubblicata in questi giorni all’albo pretorio, il dirigente dell’Area tecnica ha autorizzato la spesa necessaria a ripristinare le parti danneggiate all’interno della struttura. Quella notte i ladri avevano visitato il campo sportivo entrando dentro tre locali delle società sportive, dove avevano preso circa 400 euro.