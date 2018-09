I ladri entrano appena la famiglia esce: allarme li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spiavano una famiglia da giorni poi, ieri all’ora di pranzo, appena visti uscire, i ladri sono entrati in azione. E’ accaduto in una villetta di via Raffaello Sanzio dove abita un carabiniere in pensione con il resto della famiglia. Forse gli stessi ladri che la sera prima si sono introdotti in due abitazioni di Trecastelli, rubando due anelli d’oro. Il sistema di allarme, collegato alla centrale operativa, ha fatto partire una pattuglia dei carabinieri. Sul posto nel frattempo sono tornati i proprietari, anche loro avvisati dalla chiamata arrivata dal sistema d’allarme che ha messo in apprensione tutta la famiglia.