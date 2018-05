Ladri di borse a segno alla stazione ferroviaria e anche a Cesano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due donne derubate della borsa nel giro di pochi giorni. Una signora vittima di un furto con destrezza alla stazione ferroviaria e un’altra a Cesano sul lungomare. La prima ha appoggiato vicino a lei la borsa e in un attimo è sparita sotto i suoi occhi.Disperata si è rivolta alla polizia locale e nel giro di poche ore ha riottenuto tutto. I vigili hanno consigliato alla signora di controllare nei pressi della stazione, tra la ex pinetina, i giardini Morandi e il parterre della Rocca. La signora si è recata a controllare meglio e l’ha trovata. Dentro c’era anche il cellulare perché il ladro si era accontentato di pochi spiccioli. Recuperata la borsa, la donna ha informato i vigili, ringraziandoli per il suggerimento.Avendo recuperato anche i documenti, non ha sporto denuncia come le avevano consigliato. Si è invece rivolta ai carabinieri di Mondolfo, dove vive, un’altra donna derubata a Cesano. Era andata a camminare e aveva lasciato la borsa sul sedile dell’auto parcheggiata sul lungomare Mameli. Al ritorno aveva trovato la portiera scassinata e la borsa sparita. È stata ritrovata alcuni giorni più tardi nella collinare via delle Cone a bordo strada. Un cittadino l’ha presa e l’ha consegnata al Comando di piazza Garibaldi.I vigili, tramite i documenti contenuti all’interno, hanno contattato la proprietaria. Nella borsa la signora aveva 50 euro, presi dal ladro, ma il disagio maggiore è stato per i documenti per i quali aveva già sporto denuncia. Nelle ultime settimane sono stati diversi i furti nelle auto in sosta a Cesano mentre la stazione ferroviaria rimane sorvegliata speciale, specie quando la gente scende o sale dal treno e nel trambusto c’è chi ne approfitta per allungare le mani e rubare.