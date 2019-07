I ladri di biciclette tornano â€‹a fare paura: due raid nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Sono tornati i ladri di biciclette. Una da corsa al carbonio, del valore di alcune migliaia di euro, è sparita venerdì notte da un garage di via Zuccari alla Cesanella. Solito metodo: prima il foro alla serranda, aperta poi per rubare il mezzo. Il secondo episodio ieri mattina sul lungomare Alighieri. Rubata una bici da donna. Numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine nella notte. I ladri sono stati trovati nei garage e messi in fuga dai residenti.C’è chi ha voluto mettere in guardia i vicini con dei messaggi affidati al gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”. A scoprire i ladri è stato un residente rientrando verso le 4.45. Secondo gli abitanti sembra che già nel pomeriggio gli stessi ragazzi, trovati la notte davanti ai box, siano stati avvistati sulla pista ciclabile a curiosare.