Ladri di biciclette scatenati: razziati nei garage tre bolidi da corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Rubate tre biciclette da corsa nella notte tra mercoledì e giovedì. Nel mirino diversi garage in via Capanna, viale dei Pini, via Trento e via dei Gerani. Ieri mattina i residenti delle Saline e del quartiere del vecchio piano regolatore si sono accorti che qualcuno si era introdotto. Hanno trovato fori alle serrande del garage. Non tutti sono stati aperti. Il sospetto è che i buchi siano serviti a controllare dentro per aprire solo quelli dove c’erano biciclette.Le tre sottratte sono state prese nel quartiere del vecchio piano regolatore. La banda delle biciclette è ancora in azione. Vari gli appelli comparsi sui social dove sono state pubblicate foto dei garage forzati.