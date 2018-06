Ladri di bici scatenati nel mirino pure l’assessore Campanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri di biciclette scatenati in città, non si accontentano più di quelle che trovano in strada. Entrano anche nei giardini e dentro i garage. Due gli episodi al Vivere Verde accaduti negli ultimi giorni. Tra le vittime anche l’assessore al Bilancio Gennaro Campanile. I ladri hanno scavalcato il cancello della sua casa in via Verdi e si sono portati via la sua bicicletta nera. Quella che usava tutti i giorni per recarsi in ufficio all’ex Gil. Il suo principale mezzo di trasporto.In via Pierelli sono scesi nello scivolo dei garage ed hanno fatto sparire un’altra bicicletta, riuscendo ad aprire la porta basculante. Infine un terzo caso, sempre all’interno di un giardino privato recintato e accessibile da un cancello, in un condominio di via Marche. I proprietari si sono rivolti alla polizia locale sperando che qualcuno, dopo il furto, avesse abbandonato il mezzo. Sono quotidiane le richieste di biciclette fatte ai vigili. Molte quelle che vengono trovate abbandonate.Nei giorni scorsi una era stata lanciata dentro il fiume Misa, una seconda trovata davanti ad una gelateria sul lungomare Da Vinci al Ciarnin e infine la terza al Parco della Pace, poco distante dall’asilo l’Aquilone dove giovedì mattina è stata derubata Marta Mencarelli, l’istruttrice di nuoto. Quella ritrovata non era però la sua. Capita che le biciclette rubate vengano ritrovate alla stazione ferroviaria se a prenderle, per il cosiddetto “furto d’uso”, è solo qualcuno che se ne appropria indebitamente per raggiungere la stazione.