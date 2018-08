Ladri in azione nei garage: rubate biciclette e pochi soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in azione in quattro garage di via dei Ciclamini alle Saline. Ieri mattina i proprietari, appena si sono resi conto di quanto accaduto, hanno chiamato la polizia che ha inviato sul posto una volante per un sopralluogo. Da quanto emerso in due garage erano state rubate biciclette e alcuni soldi, pochi spiccioli, negli altri due invece non mancava nulla. Forse lo stesso ladro sorpreso verso mezzanotte davanti al giardino di una casa di via Marche nel vicino quartiere del Piano regolatore.«Un uomo sulla sessantina, biondo, corporatura tarchiata, apparentemente non del tutto sano – la testimonianza di una 19enne - stava tentando di aprire il chiavistello del cancello per introdursi nel cortile di casa mia, dopo essere uscito dal cortile del palazzo all’angolo tra via Marche e via Bolzano. Probabilmente era interessato a prendere qualcuna delle biciclette che tenevamo in vista nel giardino o, comunque sia, a vedere se c’era qualcosa di interessante. Non si può più star sicuri nemmeno a casa propria». L’amara considerazione della ragazza che, avendo sorpreso il ladro in azione, lo ha fatto scappare prima che potesse rubare qualcosa. Proprio in via Marche un appartamento al primo piano è stato visitato ma senza che i ladri abbiano preso nulla. I proprietari erano andati a cena fuori lasciando la finestra aperta. Un “invito” ad entrare per i malintenzionati che hanno rovistato ovunque ma senza trovare nulla. Nei giorni scorsi era accaduto in via Torricelli e via Galvani al Ciarnin, sempre nei garage. La banda dei ladri di biciclette che continua a girare in città. Molte sono state anche le bici rubate sul lungomare e via traverse anche nel ponte di Ferragosto. Garage che in questa calda estate sembrano interessare di più rispetto alle case almeno a Senigallia.