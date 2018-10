Ladri all'assalto delle vetrine â€‹sotto i portici ma i colpi falliscono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due attività dei Portici Ercolani nel mirino dei ladri. L’Ottica Mandolini ha subito un tentativo di furto, fallito anche al ristorante Detto Fatto. «Hanno colpito con una mazza la vetrata ma non si è rotta ed è scattato l’allarme - spiega l’ottico Daniele Mandolini -. Il metronotte mi ha chiamato intorno alle 2». I banditi non sono riusciti ad entrare. Hanno provato anche al ristorante di fianco. Qui hanno tentato di aprire con un piede di porco la porta. Il vetro si è incrinato ma non sono riusciti ad entrare. «Vorrei ringraziare il comando dei carabinieri di Senigallia - ha scritto il titolare del ristorante - per l’immediato intervento per il tentato furto di questa notte».