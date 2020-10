Ladri ancora in azione in spiaggia: rubate due barche al Vela Club

SENIGALLIA - Ladri in spiaggia dove sono state rubate due barche nella sede del Vela Club Senigallia Labolina sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. È stata proprio l’associazione a renderlo noto ieri, non appena scoperto il furto, diffondendo sulla pagina Facebook la fotografia delle barche sparite e chiedendo la massima condivisione per ritrovarle.



«Ci hanno rubato due barche dalla nostra base a Senigallia – il post in cui poi spiegano che - sono due fun boat di colore giallo. Si tratta di barche molto particolari che abbiamo solo noi in Italia. Le utilizziamo per la scuola vela per i ragazzi. Per favore fate girare». Lanciato poi un appello al ladro. «Chiunque le abbia prese per favore le riporti alla base – aggiungono dall’associazione - Non è stata una buona cosa aver sottratto strumenti di didattica per i ragazzi. Soprattutto considerando che queste barche vengono utilizzate da tanti ragazzi fuori regione che vengono a Senigallia tutti gli anni portando turismo e benessere alla città. Vi prego fate girare». Un episodio davvero anomalo che non si era mai verificato prima.

Proseguono inoltre i furti di biciclette, nonostante l’estate sia finita. Nell’ultima settimana se ne sono registrati due, uno a Senigallia e l’altro a Marzocca. Un tentativo di furto invece è fallito al porto, dove martedì pomeriggio due ragazze hanno cercato di rubare il marsupio a un uomo sdraiato sugli scogli. Una di loro ha allungato le mani, ma quando si è accorta che un ciclista l’aveva notata, ha desistito e sono scappate. Il ciclista ha subito avvisato il proprietario che ha spostato il marsupio lasciato incustodito poco lontano da lui.

