Tentati furti, avvistata l'automobile dei banditi «Occhio alla Punto nera»

SENIGALLIA - Dopo il colpo fallito a Sant’Angelo la Fiat Punto nera avvistata a Marzocca, dove i residenti hanno fatto scattare il passaparola. A Ponterio di Monterado, nel comune di Trecastelli, invece hanno approfittato dell’assenza di proprietari, allontanatisi per festeggiare il Capodanno. Alcune intrusioni sono avvenute nel pomeriggio di domenica anche si tratterebbe solo di tentativi a vuoto. I carabinieri non hanno ricevuto denunce di furto. A dare l’allarme il passaparola su Facebook affidato alla pagina “Furti e segnalazioni Senigallia”. Proprio l’amministratore Francesco Albani ha messo in guardia dalla Fiat Punto nera che la sera prima si era allontanata da una villa in Strada del Ferriero dove un residente aveva sorpreso due ladri.Si erano introdotti dopo aver infranto con una mazza un vetro ma, dopo le sue urla, erano scappati raggiungendo la macchina dove a bordo ad attenderli c’era un complice. Il residente ai carabinieri, subito intervenuti, aveva segnalato un’auto nera simile ad una Fiat Punto che si era diretta verso Marzocca. Nella frazione si è anche fermata sperando di portare a termine almeno un colpo. «In questi giorni è stata vista una Punto nera in più di un’occasione sospetta con tre persone a bordo – il post di Francesco Albani – se la vedete aggirarsi avvisate le forze dell’ordine subito».