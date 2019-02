I ladri acrobati si calano dal tetto e fanno razzia di smartphone

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri acrobati al centro Tim di via Abbagnano: si sono calati dal tetto e hanno fatto incettata di telefoni e materiale elettronico. Ieri mattina il centro commerciale “Il Molino”, dove si trova il negozio, ha aperto regolarmente le saracinesche e nessuno si è accorto subito del furto. È stato il dipendente del centro servizio Tim, presente nella galleria, a notare qualcosa di strano appena entrato: ha subito chiamato la polizia. Il commissariato, ricevuta la comunicazione, ha inviato in via Abbagnano una volante.