I ladri acrobati rubano due collane ricordo di "Lillo" Corleoni

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA Rubate due collane del compianto Attilio Corleoni, lo storico Lillo di via Carducci recentemente scomparso. I ladri sono entrati nell’appartamento del figlio Enrico, anche lui molto conosciuto in città come dj Lillo, e sono scappati portandosi via non due gioielli qualunque ma due collane appartenute al commerciante. Il furto è avvenuto lunedì sera nell’appartamento al primo piano di via Verdi dove abita il 42enne. «Sono rientrato a casa verso le 21 – racconta Enrico Corleoni – ed ho trovato la porta aperta. Dentro era tutto per aria. Hanno cercato ovunque. Quello che mi dispiace davvero è che si sono presi le collane di mio padre. Non mi interessa dell’oro ma mi hanno rubato un ricordo a cui tenevo tantissimo».