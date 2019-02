I ladri acrobati entrano ​in casa e fanno il pieno di gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ripulito un appartamento in via Tevere dove i ladri sono fuggiti con i gioielli. Il furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di giovedì. Per entrare in casa i ladri si sono appoggiati alla recinzione della casa, dopo essersi arrampicati. L’appartamento infatti si trova al primo piano. Non essendo provvisto di un sistema d’allarme, rotta la finestra si sono introdotti all’interno. Hanno messo tutto a soqquadro, forse cercando la cassaforte che non c’era.Sono però riusciti lo stesso a trovare i gioielli sparsi in tutta casa. I proprietari si sono accorti di aver subito un furto solo verso l’ora di cena, rientrando. Hanno quindi subito chiamato la polizia che sul posto ha inviato una volante per effettuare un sopralluogo.