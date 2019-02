Ladri acrobati a caccia di smartphone: bottino da 30mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ammonterebbe ad almeno 30mila euro il bottino del furtoUna cifra ancora molto approssimativa perché la stima esatta non è stata ancora fornita alla polizia, intervenuta per un sopralluogo dopo il furto. Ieri quindi l’ammontare riguardava alcune decine di migliaia di euro, almeno 30mila, ma non è escluso che la somma possa essere più ingente. Il negozio, che si trova all’interno del centro commerciale Il Molino era assicurato per i furti.Il colpo è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. I ladri, per introdursi evitando che potesse scattare l’allarme rischiando così di essere colti sul fatto, si sono calati dal tetto. Hanno rotto il solaio e sono entrati nel negozio dove hanno fatto razzie di smartphone e altro materiale elettronico presente all’interno.