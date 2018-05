In lacrime per Pettinelli una vita dedicata al ciclismo Si è spento a 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ciclismo in lutto per la scomparsa di Leandro Pettinelli, morto a 55 anni, stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo. Istruttore di ciclismo per passione, lavorava per un’azienda navale. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa in molti hanno voluto rendergli omaggio, ricordando la sua grande passione: la bici. Proprio ieri che in città è passato il Giro d’Italia