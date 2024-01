SENIGALLIA Si è spento a 91 anni Marcello Mazzarini, imprenditore del ferro. Un grande lavoratore che ha costruito da solo un’azienda diventata presto un punto di riferimento. “Ferro e Ferramenta” non era solo una rivendita ma un luogo dove il ferro veniva lavorato e venduto. Così aveva concepito l’attività, diventata storica. Ad accogliere i clienti ora ci sono le figlie. Si trova nel rione Porto in via Andrea Costa, un luogo di passaggio per molte persone dirette in centro storico.

La cerimonia

La cerimonia funebre si terrà oggi alle 9 alla chiesa del Porto. Mazzarini è venuto a mancare domenica e la notizia in città si è diffusa già in serata. Tanti anche i messaggi apparsi sui social. «È stato veramente un grande – il ricordo del nipote Lucio Pasquini - grande imprenditore, che si è fatto da solo, mosso da una grande passione. Ciao zio Marcello». A dare la notizia della sua scomparsa è stato un altro nipote, Lidio Morbidelli. «Cieli azzurri zio Marcello, grande imprenditore», il suo ricordo, seguito da numerosi altri perché il re del ferro senigalliese era davvero molto conosciuto in città.



«Ho conosciuto Marcello quando avevo 14 anni – ricorda Alan Canestrari, assessore alle Attività produttive – e facevo i primi lavori in un’officina della Cesanella. E’ stato uno dei miei primi fornitori e insegnanti nel commerciale, settore di cui oggi mi occupo. Ha dato tanto a Senigallia. Ogni volta che andavo da lui era pieno di clienti e attività che si rifornivano da lui. Era un punto di riferimento».

Un’attività a conduzione familiare. «C’era lui, la moglie e poi le figlie, che ancora la portano avanti, con i suoi insegnamenti – prosegue l’assessore –. Marcello Mazzarini ha fatto molto per il tessuto economico della città. Ha rischiato del proprio, credendo in quello che faceva, come forse pochi ce ne sono e ce ne saranno. Uno dei miei maestri di bottega quando ho mosso i miei primi passi lavorativi».