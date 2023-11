SENIGALLIA E’ morta Laura Attardi, la toelettatrice di Senigallia. Aveva 57 anni. «Chi ha o ha avuto un cane avrà sicuramente conosciuto Laura Attardi, grande amante degli animali, talmente grande da farne il suo lavoro da Animalandia come toelettatrice e non solo – il ricordo dell’associazione gattofili anonimi senigalliesi “Il Micile” -. E’ venuta a mancare e noi vogliamo spargere la voce per realizzare il suo ultimo saluto, come lei ha espressamente richiesto: che all’uscita della chiesa ci siano tanti animali a salutarla e nessuno vestito di nero, lei amava i colori».

APPROFONDIMENTI IL VERTICE Ripascimento e dune di sabbia, summit in Comune con i bagnini di Senigallia



Domani alle 14 ci sarà il funerale presso la chiesa del Portone. «La sua passione per gli animali era talmente forte – prosegue l’associazione - che ha contagiato anche sua figlia, nostra volontaria da alcuni anni. Tutti noi volontari ci stringiamo fortemente attorno alla famiglia». Laura Attardi è deceduta lunedì a seguito di una malattia che ha affrontato con coraggio e grande dignità. Era la titolare del pet shop Animalandia di via Marche.

La famiglia ha voluto che nel necrologio venisse scritto “la toelettatrice di Senigallia” perché molti l’hanno conosciuta proprio per il suo lavoro. Amava moltissimo gli animali e il mese scorso aveva chiesto di condividere su Facebook le foto degli amici a quattro zampe perché i loro sorrisi l’aiutavano a lottare. La 57enne lascia il marito Piero Gianfranceschi, la figlia Sybelle, la mamma Graziella, la sorella Loredana e il fratello Claudio. La salma si trova nella camera mortuaria del cimitero Maggiore Le Grazie, disponibile alle visite. Verrà poi cremata e le ceneri disperse come sua volontà.