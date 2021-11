In lacrime per Fabiana, una vita dedicata ai nonnini: questo pomeriggio l'ultimo saluto

SENIGALLIA - La Fondazione Città di Senigallia in lutto per la scomparsa di Fabiana Allegrezza. L’operatrice sociosanitaria, che ha lavorato alla casa di riposo di via del Seminario per 38 anni, aveva 58 anni. Ha salutato tutti ieri, con un messaggio postumo che i familiari hanno inserito nella sua bacheca di Facebook su sua richiesta.



«Buongiorno a tutti ieri è stato il mio ultimo giorno, un male incurabile mi ha portato via, un ciao a tutti!». Affettuose le parole del figlio Michael. «Ciao mamma. Grazie per essere stata una guida saggia in questi 29 anni. Per essere stata il mio porto sicuro nei momenti più brutti che ho affrontato. Ovunque tu sia so che sarai sempre al mio fianco nei momenti brutti e belli che mi aspetteranno». Il marito Marco Paolucci le ha scritto una toccante dedica. «Ciao Amore mio, come sai non sono mai stato bravo ad esternare le mie emozioni, ma volevo ricordarti perché sei stata una moglie e una mamma esemplare. È dal 1983 che ci conosciamo poi il 10 agosto 1985 è iniziata la nostra storia».

Una vita piena di emozioni fino alla scoperta della malattia poco più di un anno fa.

«Da un esame di routine scopriamo che dentro di te c’è un intruso arrivato senza preavviso, silenzioso e subdolo ma cattivissimo – scrive il marito -. Da lì è iniziata la nostra ma soprattutto la tua lotta con tutta la tenacia. Dobbiamo ringraziare l’ospedale di Senigallia in particolare il reparto di Oncologia, dove lavorano degli angeli come dicevi te, il nostro medico di base che è stato sempre vicino, l’Aos che ti ha assistito fino alla fine». I funerali si terranno oggi nella chiesa di Marzocca alle 15.

