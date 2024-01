SENIGALLIA - Lutto a Cesano per la scomparsa ieri di Ennio Centini. Aveva 83 anni. Aveva lavorato come camionista ed era un appassionato di motori, sia d’auto che di moto. Molti lo ricordano con la sua Topolino d’epoca ma aveva anche dello moto. Nel necrologio, che ne annuncia la dipartita, la famiglia ha voluto inserire anche il nome del nipote Giovanni.

Ennio Centini era il nonno materno di Giovanni Padovani, il giovane calciatore in carcere per l’omicidio di Alessandra Matteucci. Erano molto legati. «Giovanni ancora non sa che il nonno è venuto a mancare – spiega il suo legale, l’avvocato Gabriele Bordoni – lo informerò io domani (oggi ndr). Era già molto provato dopo l’ultima udienza, dove è stato trasmesso un filmato cruento. I suoi occhi non mi sono piaciuti e ho chiesto ai sanitari un controllo 24 ore su 24 perché sono preoccupato».

Teme che possa tentare il suicidio. «Avendoci già provato – aggiunge – non è da sottovalutare l’ipotesi che possa tentare di nuovo e non so, poi, come potrà reagire alla morte del nonno». Non parteciperà ai funerali in programma domani. «Essendoci la domenica di mezzo mi è stato detto che non c’erano i tempi tecnici per organizzare la scorta – conclude il legale - quindi non ho presentato la richiesta». I funerali di Ennio Centini si svolgeranno domani alle 15 presso la chiesa di Cesano, la frazione dove ha vissuto. Abitava in una casa lungo la Statale Adriatica nord, dove aveva vissuto anche il nipote Giovanni che aveva visto l’ultima volta pochi giorni prima della tragedia.