Senigallia, la Rotonda a mare affascina Toscani: «Bella, ci farei il mio studio»

SENIGALLIA - Gremita la Rotonda per il seminario formativo con Oliviero Toscani promosso dalla Cna. Ad ascoltare il maestro della fotografia sono intervenuti in 180, di professioni diversificate e con provenienza da tutta Italia ed anche dall’estero. Affascinato dalla Rotonda, Toscani ha lanciato una proposta «Perché qui non ci fate uno studio fotografico? Se date la Rotonda a me ci porto il mio studio!». Il maestro è stato intervistato da Maurizio Paradisi presidente Cna Provinciale di Ancona, nonché fotografo professionista.

Cadono pezzi di intonaco, operai al lavoro sul pontile della Rotonda

«Faccio l'amore con lui ma...», il messaggio nascosto della foto della Isoardi per Oliviero Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA