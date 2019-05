La perturbazione si attenua Deciso: domani tutte aperte le scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tutti a scuola domani. Si sta attenuando la perturbazione che nelle ultime ore ha interessato Romagna e Marche e che ha originato la proroga dell’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica emessa dalla Regione Marche nelle zone in cui ricade il Comune di Senigallia, ancora valida fino alle 14 del 14/05.In considerazione dell’attenuazione dei fenomeni meteorologici, dei livelli idrometrici registrati, del miglioramento delle previsioni meteo e dei bollettini emessi dal Centro Funzionale Multirischi della Regione, il Sindaco ha disposto per domani, martedì 14 maggio, la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario.La situazione continua a essere sotto controllo, costantemente monitorata dalla sala operativa della Protezione civile su tutto il territorio.