La Lega all'attacco: «La Rocca Roveresca nell’incuria, utilizzata come toilette»

SENIGALLIA - Degrado nel parterre della Rocca che presenta anche alcune arcate chiuse con del nastro bianco e rosso. In alcuni tratti l’erba è sparita ed è diventato un pantano. Si distinguono inoltre segni di pneumatici. I cittadini continuano a segnalare la presenza di gente che utilizza i giardini come bagno pubblico. Una situazione di abbandono che non rende giustizia ad una città turistica soprattutto perché si trova in un punto di passaggio. Molte persone raggiungono il centro dalla stazione passando dal sottopasso e poi proprio lì.



Tutto ciò avviene intorno ad uno dei monumenti simbolici della città, la Rocca Roveresca. Un angolo di degrado che ha visto il proliferare di spacciatori ed ubriachi e non sono mancate liti e aggressioni. Negli ultimi tempi anche i sottopassi, spesso imbrattati e danneggiati, sono apparsi poco rassicuranti per i cittadini. «Sarebbe opportuno intervenire sulle aree che presentano le maggiori criticità – suggerisce la Lega in una nota diramata ieri - attraverso una loro riprogettazione. La presenza di sottopassaggi sporchi e poco illuminati ha creato ambienti favorevoli alla criminalità». © RIPRODUZIONE RISERVATA