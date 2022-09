Senigallia, pendolari per spacciare sulla riviera: presi due pusher con hashish e cocaina nel letto

SENIGALLIA - Arrestati dai carabinieri due giovani pendolari della droga. Da Jesi raggiungevano Senigallia e dintorni per spacciare. La scorta la tenevano nascosta dentro la struttura del letto dove i militari, passando al setaccio l’abitazione di Jesi, l‘hanno trovata.

Le manette sono scattate martedì per un 32enne e un 29enne, entrambi residenti in Provincia di Ancona ma domiciliati a Jesi, nella casa perquisita dai militari. Qui hanno rinvenuto 75 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana. Inoltre è stato trovato anche un bilancino di precisione e numerose bustine per confezionare la droga per la vendita al dettaglio. Preparavano le dosi a casa e poi andavano a piazzarle sul territorio della Compagnia di Senigallia. La droga era stata nascosta in modo accurato all’interno del letto, insieme al bilancino.