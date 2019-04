Basta gite sull'isolotto ​del fiume: arrivano divieto e transenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stop alle passeggiate sull’isolotto nella foce del fiume Misa, dove qualcuno era andato anche in bicicletta. L’Ufficio locale marittimo ha predisposto una transenna con un cartello in prossimità delle scalette per scendere nel fiume. Già nelle scorse settimane il comandante aveva avvisato che chi sarebbe stato sorpreso sarebbe stato sanzionato. Prima di arrivare a multare ha preferito mettere la transenna con il divieto.