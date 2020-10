SENIGALLIA - In gravi condizioni un ciclista di 80 anni che questa mattina è stato investito a Senigallia, all'incrocio tra via Zanelli e via Cilea. Dinamica dell'incidente ancora da definire: necessario l'intervento di Icaro che ha trasportato l'anziano, in codice rosso, all'ospedale di Torrette. Si sono verificati disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

