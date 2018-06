Investito da un'auto un albergatore in scooter La moglie sotto choc: «L’ho visto cadere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Incidente in scooter per l’albergatore Alberto Tassi, ricoverato all’ospedale di Torrette con un gomito fratturato e alcune costole rotte. Il presidente di AssoHotel Marche Confesercenti è stato travolto da un’auto davanti agli occhi della moglie che lo seguiva in macchina. L’incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 22.40 in via Podesti alle Saline, all’altezza di un distributore di benzina.Dai primi accertamenti eseguiti dalla polizia stradale sembra che una macchina si sia immessa sulla Statale mentre lui stava transitando. Ne avrà per parecchie settimane l’albergatore, infortunato proprio nel pieno della stagione turistica. «Ha un gomito e alcune costole rotte - ha spiegato l amoglie – fa fatica a parlare ma almeno è vivo ed è questo l’importante. Poteva davvero andare peggio. L’ho visto volare via dallo scooter. È stato uno choc. Ero in macchina dietro di lui, in mezzo a noi c’erano un paio di veicoli quindi non ho assistito proprio allo scontro, ma ho visto quando è caduto».