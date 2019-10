Senigallia, inveisce contro i poliziotti, prostituta multata: era anche ubriaca

SENIGALLIA - Reagisce alla polizia durante un controllo e viene multata per ubriachezza molesta. È accaduto sabato sera in via Podesti ad una prostituta rumena. Sempre sabato sera i poliziotti hanno segnalato anche tre persone per il possesso di piccoli quantitativi di droga. In occasione del fine settimana il personale del Commissariato, diretto dal vicequestore aggiunto Agostino Maurizio Licari, è stato impegnato in numerosi controlli svolti in città soprattutto per prevenire i reati predatori, che effettivamente non si sono verificati. Posti di controllo e accertamenti sono stati svolti in diverse zone della città. Sono state controllate oltre 70 persone e 50 automobili.

Senigallia, soste hot: multa notificata a casa del cliente della prostituta

Senigallia, le multe cacciano i clienti: le prostitute scompaiono dalla Statale

Durante un controllo a carico di una prostituta, presente in via Podesti, gli agenti hanno chiesto i documenti ma lei ha riferito di non averli al seguito. I poliziotti dunque hanno deciso di effettuare una precisa identificazione alla donna che però, per via dello stato di ebbrezza in cui si trovava, ha iniziato ad inveire contro di loro. È stata comunque accertata la sua identità, si trattava di R.S. rumena di 30 anni, sanzionata per ubriachezza molesta. Nel corso dei controlli gli agenti hanno provveduto anche a segnalare in prefettura tre persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare in via Carducci gli agenti hanno fermato due uomini, uno dei quali è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. Durante un altro controllo un giovane pregiudicato, già noto alla polizia, è stato trovato con una dose di sostanza risultata essere eroina. Ha riferito che era per uso personale. In occasione dell’ultimo controllo nella zona di via Capanna gli agenti hanno notato due giovani, uno dei quali, alla vista degli agenti, ha gettato qualcosa a terra. I poliziotti si sono accorti e, dopo essersi avvicinati, hanno trovato un involucro con diversi grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA