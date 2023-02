Insultano il titolare di un hotel a Senigallia, scatta la denuncia per due giovani

SENIGALLIA - Controllo della movida, attenzione alle situazioni particolari e solito monitoraggio legati all’uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti oltre ovviamente ai reati contro il patrimonio. Nel corso della nottel'intervento in un hotel di Senigallia dove c’era stato un diverbio tra alcuni giovani e il titolare dell’hotel: durante questa lite uno dei giovani aveva minacciato il titolare dell’hotel con un coltello. Identificati i due giovani responsabili della minaccia, entrambi 20enni, residenti in Vallesina, trovati in possesso del coltello sottoposto a sequestro. I due sono stati denunciati per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Poco dopo un altro intervento in un locale di intrattenimento, dove abbiamo sorpreso tre giovani che stavano spendendo banconote false presso la cassa. I tre sono stati trovati in possesso di 12 banconote tutte di piccolo taglio, sottoposte a sequestro. I tre erano 18enni residenti tra le province di Ancona e Pesaro e sono stati denunciati per spendita di banconote false.

Relativamente alla circolazione stradale è stato identificato un uomo di 56 anni alla guida della sua auto controllato sulla Statale positivo a test con etilometro con tasso di 0,55 g/L.: patente ritirata e per lui anche una multa.