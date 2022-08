SENIGALLIA - Lavori in corso nell’ex hotel La Vela che riaprirà, ma con un altro nome, nell’estate 2024. Dopo le grandi pulizie della scorsa primavera, che avevano fatto ben sperare i senigalliesi, sul fatto che l’unico albergo presente nel porto potesse finalmente rinascere, in molti si sono accorti dei lavori di demolizione interna svolti in questi ultimi giorni.

Senigallia Hotels srl, guidata dall’albergatore Gabriele Piantini, come riporta un cartello affisso al cantiere, ha ottenuto il permesso di costruire dal Comune, aprendo un cantiere che non passa certo inosservato visto il via vai di gente nell’area portuale tipico del mese di agosto.



L’obiettivo

La struttura, chiusa da oltre un decennio, svetta infatti dalla banchina di ponente, con accesso da piazzale Bixio. Unica nel suo genere, è stata acquistata da una società senigalliese che la riporterà ai vecchi lustri, anzi la renderà indubbiamente migliore. Il progetto prevede infatti un hotel di lusso, con la demolizione e ricostruzione delle parti interne, già sono iniziata. Il completamento dei lavori richiederà due anni e quindi tutto sarà pronto per il 2024. Il nome cambierà ma ancora non è stato scelto quello definitivo. Il progetto porta la firma dell’architetto Marco Maria Ceccarelli e i lavori li sta eseguendo l’Edra Costruzioni. Nel cartello affisso fuori dal cantiere c’è scritto come data presunta di fine lavori il 31 ottobre 2022 anche se questa riguarda solo la demolizione e ricostruzione delle parti interne. Ci sono poi altri interventi, minori, che dovranno essere svolti prima di aprire la struttura al pubblico.



La stagione turistica è ancora in corso ma Senigallia è sempre in fermento e si progetta il futuro che passa proprio attraverso l’area portuale. Dovranno infatti partire a breve anche i lavori di riqualificazione delle casette che si affacciano sulla darsena Bixio, acquistate all’asta dall’impresa edile che fa capo a Giulio Benni. Riguardavano un lotto del fallimento de La Fortezza srl. Un altro lotto, costituito dall’ex Italcementi, è stato acquistato da Giulio Benni, che si occuperà della parte residenziale, e Gabriele Piantini, che realizzerà un altro albergo di lusso. Due alberghi a poca distanza, di grande qualità, la cui offerta sarà complementare per proporre agli ospiti varie soluzioni di soggiorno, orientate all’innovazione, al confort e al design. Un rilancio senza precedenti per l’area portuale che verrà riqualificata con piazzale Bixio destinato a diventare una piazza pedonale.



L’opera

In questo scenario si colloca anche il nuovo ponte ciclopedonale che verrà realizzato dal Comune e che sorgerà nel tratto compreso tra la ferrovia e l’attuale passerella. Un miglior collegamento tra il lungomare e le banchine, dove in questi giorni l’attenzione dei turisti, e non solo dei senigalliesi, quindi, è attirata dall’acqua ristagnante provocata dalla barra di detriti che ha formato una diga naturale alla foce del fiume. Molti i curiosi anche ieri nell’ultima domenica di mare di agosto per molti. Nella prossima, infatti, la fiera di Sant’Agostino prenderà il sopravvento come avviene ogni anno. La sensazione è che la città si sia un po’ svuotata dopo Ferragosto ma ieri i pendolari sono tornati a riempirla, godendosi la giornata in spiaggia.