Muratore precipita da un'impalcatura, choc nel cantiere di Senigallia: soccorso dall'eliambulanza

SENIGALLIA – Ancora un infortunio sul lavoro nel pomeriggio. A Senigallia, in via Rosmini, per cause in corso d'accertamento un muratore è precipitato dall'impalcatura di un cantiere, a poca distanza dal commissariato di polizia. I colleghi hanno dato l'allarme.

Portato a Torrette per accertamenti

Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, dal momento che il muratore aveva battuto la testa. Pur rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in volo all'ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia.