Stroncato da un infarto alla guida dell'auto dopo una serata al ristorante con una amica

SENIGALLIA - Un infarto fatale al volante mentre stava tornando a casa. Choc domenica sera in via Fontenuovo a Scapezzano. Alla guida dell’auto un 87enne senigalliese che aveva trascorso la serata in un ristorante di Corinaldo. Era ripartito in compagnia di un’amica. Proprio lei, che si trovava in macchina, ha dato l’allarme quando l’87enne si è sentito male. Ha fatto in tempo ad accostare poi le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo aver tentato di rianimarlo per 40 minuti, ha deciso di trasferirlo con la massima urgenza al pronto soccorso cittadino.L’ambulanza è ripartita a sirene spiegate con un codice rosso. Una corsa disperata in ospedale che non ha permesso però di salvargli la vita. È deceduto al pronto soccorso. Sconvolta l’amica che ha raccontato come, fino a pochi minuti prima, il pensionato stesse bene. In via Fontenuovo dove si è sentito male è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Senigallia. I militari hanno raccolto la testimonianza dell’amica per poi raggiungere il pronto soccorso dove nel frattempo è stato comunicato il decesso. Nessuna indagine è stata avviata perché i sanitari hanno confermato la morte per cause naturali. L’anziano sarebbe stato colto da un infarto e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.