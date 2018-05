Nuova incursione alla scuola Puccini: ladri in fuga con un tablet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I ladri tornano a scuola. Un nuovo furto, l’ultimo in ordine di tempo, è stato messo a segno nella primaria Puccini. Per la seconda volta in pochi giorni ignoti sono entrati nella scuola vicina al parco della Pace. Il colpo è avvenuto nel weekend. Rubati spiccioli dal distributore automatico di merendine e un tablet. Il personale si è accorto ieri mattina andando a riaprire ma i ladri potrebbero essere entrati tra sabato sera e la notte tra domenica e lunedì, essendo rimasta chiusa la scuola domenica.Sono entrati nel plesso nuovo passando dalla porta a vetri principale. Non l’hanno danneggiata ma solo forzata esercitando un po’ di pressione. È infatti dotata di un maniglione antipanico e si può aprire dall’esterno senza creare troppi danni. Nell’atrio hanno danneggiato il distributore automatico di merendine per rubare le monetine. Poi si sono diretti verso l’ufficio dei bidelli dove hanno preso un tablet ancora impacchettato. Era stato consegnato sabato mattina dal corriere e ancora il pacchetto non era stato scartato. Il personale della scuola, non avendolo visto, non è stato in grado di fornire ai carabinieri, subito intervenuti, il modello.Una strana coincidenza che chi sia entrato sia andato diretto nell’ufficio per prendere quel pacco, senza sapere cosa vi fosse all’interno, e portandolo via senza nemmeno scartarlo. La scuola di via Puccini, da cui prende il nome, non è dotata di un sistema antifurto e nessuno si è accorto dell’intrusione. Dall’esterno, non avendo rotto la porta ma solo forzata per poi richiuderla, nessuno si è reso conto che qualcuno si era introdotto nella scuola.Sull’accaduto indagano i carabinieri, già intervenuti nei giorni scorsi per un altro furto simile, in cui erano stati rubati tre computer. Potrebbero essere stati gli stessi. Non ladri professionisti ma quasi certamente qualcuno dei soliti tossicodipendenti in cerca di spiccioli o materiale di elettronica da rivendere.