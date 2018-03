Passeggia a Firenze incontra Renzi e gli ricorda le promesse post alluvione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Passeggia per Firenze e incontra Renzi. La mente torna in un attimo al 4 maggio 2014. Il giorno dopo la terribile alluvione quando il premier Renzi promette alla gente «non vi lasceremo soli». Invece gli alluvionati non sentono di aver ricevuto il sostegno garantito. Mercoledì pomeriggio mentre il giovane Morgan Gavrel camminava per le vie di Firenze si è imbattuto nell’ex segretario Pd. «Siamo ancora nelle stesse condizioni di allora – ha fatto presente – ogni volta che piove rischiamo l’alluvione». Renzi si è fermato, ha domandato di dove fosse il ragazzo. «Senigallia è una città meravigliosa – ha detto - come sta Mangialardi?». Poi però, quando il discorso si è fatto impegnativo, ha chiesto ripetutamente se stesse facendo un’intervista e lo ha liquidato con un «in bocca al lupo». Il video, postato su Facebook dal giovane ha sfiorato ieri le 10.000 visualizzazioni.