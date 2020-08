Incidenti da paura: tre bambini feriti. ​Due gli scontri, in via Sanzio e all’uscita della bretella

SENIGALLIA - Quattro bambini di 3, 6, 8 ed 11 anni sono rimasti coinvolti ieri in due incidenti stradali. Tre di loro sono feriti ma in maniera non grave. Il primo incidente si è verificato alle 12.35 in via Raffaello Sanzio nei pressi di un distributore di carburante. Sono rimasti coinvolte una moto condotta da un uomo, M. P. di 44 anni di Senigallia, che trasportava il figlio di 8 anni, e un’auto Audi A3 condotta da una donna D. K. A. di 44 anni di nazionalità tedesca con a bordo un bambino di 11 anni. Nel sinistro il conducente ed il passeggero della moto sono rimasti lievemente feriti e sono stati condotti con l’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Dai primi elementi raccolti, grazie anche alla testimonianza dei presenti, sembrerebbe che l’autovettura provenisse dall’area di rifornimento del distributore mentre la moto stava percorrendo la via Sanzio. Una mancata precedenza insomma anche se l’esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Senigallia, intervenuta sul posto per i rilievi di legge. Un secondo incidente si è invece verificato poco prima delle 15 allo svincolo della complanare al Ciarnin, all’uscita quindi della bretella sud. Coinvolte una Fiat Panda con a bordo una coppia di Fossombrone e una Fiat Multipla con a bordo due coniugi di Arcevia e i loro figli di 3 e 6 anni. Tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti ma nessuno è grave. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri della stazione di Marzocca per i rilievi. Da accertare quale delle due autovetture non abbia dato la precedenza all’altra. Il traffico in quel tratto è disciplinato da una rotatoria. Disagi si sono verificati anche per la viabilità, che i carabinieri hanno gestito durante le fasi di soccorso e per i rilievi.

