Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada, arriva l'eliambulanza: donna in gravi condizioni

SENIGALLIA – Paura questa mattina, poco dopo le 10, per un incidente avvenuto in località Bettolelle, lungo la Strada del Termine. Per motivi in corso d'accertamento, una donna ha perso il controllo del suo furgone ed è andata a schiantarsi contro lo spartitraffico. Potrebbe aver avuto un malore alla guida. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, atterrata in un campo attiguo al punto dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto la donna, rimasta incastrata nell'abitacolo. La donna è stata caricata a bordo dell'elicottero e portata all'ospedale di Torrette in codice rosso.