Senigallia, provoca un incidente e scappa: pirata preso 8 km più avanti ubriaco 5 volte oltre il limite

SENIGALLIA - Rintracciato e denunciato dai carabinieri il pirata della strada che ieri sera ha provocato un incidente a Marzocca. Era ubriaco, con un tasso di alcol nel sangue che superava di oltre cinque volte il limite consentito per legge. Si tratta di un 54enne di Falconara, raggiunto alla Cesanella dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. L’automobilista aveva già percorso oltre otto chilometri dal luogo in cui si era verificato l’incidente. I carabinieri erano stati chiamati, infatti, per un tamponamento lungo la Statale Adriatica Sud di Marzocca senza feriti.

A causare l’incidente era stata una Volkswagen Polo che aveva tamponato una Fiat Panda e poi, a seguire, era stata tamponata anche una Land Rover che si trovava davanti alle altre due. Il conducente della Polo, dopo l’incidente, si è dato alla fuga. Subito sono scattate le ricerche, la pattuglia del Radiomobile, si è messa alla ricerca del pirata che ha rintracciato nella zona della Cesanella. A bordo c’era un uomo di Falconara di 54 anni. E’ stato sottoposto a test con l’etilometro che ha dato esito positivo, rilevando un valore di molto superiore a quello consentito. Aveva, infatti, 2,69 grammi per litro di alcol nel sangue. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata anche la patente.