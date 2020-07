SENIGALLIA - Grave incidente in via Podesti intorno alle 18.30. Uno scooter ha investito tre pedoni di cui uno + stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Torrette, dopo essere stato soccorso dall’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 e della Croce rossa. Per i rilievi la polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: 19:55

