Incidente con la moto, parroco all'ospedale: si è fratturato scapola e costole

SENIGALLIA - Brutto incidente in moto sabato a Scapezzano per don Mario Camborata, parroco della Pace, Cesanella, Cesano e Scapezzano. Il sacerdote ha riportato la frattura di una scapola e di alcune costole. E’ ricoverato in ospedale e dovrebbe essere dimesso oggi. Ha una prognosi di 30 giorni che dovrà trascorrere a casa. Don Paolo Montesi, tornato ieri alla Pace per celebrare una funzione, gli ha augurato una pronta guarigione durante la celebrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA