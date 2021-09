Tragico incidente, vola dalla moto dopo lo scontro con un'auto: donna muore a 35 anni

SENIGALLIA – Ancora sangue sulle strade. Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio nelle colline senigalliesi: ha perso la vita una 35enne che viaggiava in sella alla sua moto. Lo schianto fatale è accaduto in lozalità Molino Marazzana, tra le frazioni di Cannella e Brugnetto, lungo la Sp Corinaldese. Per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia stradale, la moto su cui viaggiava la 35enne (J.F. le iniziali), che percorreva la Corinaldese, è stata urtata da un'auto che si stava immettendo da una strada laterale. La donna è finita nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva un mezzo della Caritas. La donna, sbalzata a terra, ha perso subito conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza: è stata rianimata a lungo, inutilmente. Troppo gravi le ferite riportate.

