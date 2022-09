Il trattore si ribalta, lui resta schiacciato sotto il suo peso: 60enne portato in volo all'ospedale, è in prognosi riservata

SENIGALLIA – Grave incidente agricolo questa mattina nelle campagne di Bettolelle. Per motivi in corso d'accertamento, un uomo di circa 60 anni è rimasto schiacciato sotto il suo trattore, mentre stava lavorando il terreno. Subito i soccorsi sono stati attivati. Sul posto è intervenuto il 118, con il coinvolgimento dell'eliambulanza. L'uomo, una volta liberato dal peso del mezzo, è stato trasferito in volo al pronto soccorso di Torrette, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata.