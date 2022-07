Sbanda e finisce fuori strada, l'impatto contro un albero è fatale: donna di 61 muore sulla Sirolo-Senigallia

SENIGALLIA – Tragico incidente stradale nel pomeriggio sulla provinciale 2, la Sirolo-Senigallia: in località Sant'Angelo una donna alla guida della propria auto ha perso il controllo, è finita fuori strada ed è piombata contro un albero. Inutili, purtroppo, i soccorsi: il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso della conducente, tant'è che è stato annullato l'intervento dell'eliambulanza che, nel frattempo, si era alzata in volo dalla base di Fabriano. A perdere la vita, una donna di 61 anni che si è schiantata contro una pianta con la propria Fiat Panda su cui viaggiava da sola: non è escluso che abbia avuto un malore alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Non è escl