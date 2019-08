Claudio, morto carbonizzato nell'auto Ferito gravemente un altro automobilista

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Drammatica carambola in complanare ieri pomeriggio dove una persona ha perso la vita. Si tratta di Claudio Brocanelli, 48 anni, residente nella frazione Montale di Arcevia. Un senigalliese di 56 anni - A.S. - è rimasto invece gravemente ferito. L’impatto è avvenuto intorno alle 18,45 nella bretella nord, poco distante dallo svincolo di via Berardinelli.La dinamica