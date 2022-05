SENIGALLIA - Schianto e code nel tardo pomeriggio di oggi in A14, tra i caselli di Montemarciano e Senigallia, all’altezza di Marzocca, per un furgone che, sulla carreggiata nord, è finito contro il guardrail e poi addosso a un camion. Sul posto, il 118 e l’eliambulanza da cui si è calato il medico. Ferito il conducente del furgone, portato all’ospedale in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 21:45

